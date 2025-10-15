名古屋駅近くの交差点で15日朝、認知症の疑いがある高齢ドライバーが運転する軽自動車が男女3人をはね、女性1人が死亡しました。通勤、通学の時間帯に多くの歩行者が行き交う横断歩道に、猛スピードで走ってきた軽自動車が分離帯を乗り越えて反対車線側にはみ出し、バランスを失ったまま突っ込みました。（リポート）「車のフロントガラスの広範囲にヒビが入り、大きく穴があいています」警察や消防により