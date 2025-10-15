韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年10月15日、サッカー日本代表の特集記事を組み、ブラジル代表に逆転勝ちした日本代表を「アジア最強」と絶賛した。 日本代表がブラジル代表に3−2で歴史的初白星 FIFAランキング19位の日本代表は14日、東京スタジアムで同6位ブラジル代表と親善試合を行い、3−2の逆転勝利を飾った。 試合は、日本代表が前半26分、32分と立て続けにゴールを許し、0−2で前半を折り返した