レバノン出身のトランペッター、イブラヒム・マーロフ（Ibrahim Maalouf）が最新作『Trumpets of Michel-Ange』を携え、10月19日〜21日にかけてブルーノート東京で再び来日公演を行なう。彼の代名詞は、アラブ音楽固有の響きを表現するために開発された「四分音（クォーター・トーン）トランペット」。マーロフはトランペット奏者としての高い技術に加え、この個性的な楽器を駆使することで誰にもまねできない唯一無二の音楽を生み