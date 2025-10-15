羊文学が、自身2度目、過去最大規模となるアジアツアー「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 ”いま、ここ（Right now, right here.）”」のファイナルとなる東京公演を10月9、10日に日本武道館で行った。チケットは両日ともSOLD OUT。満員の観客の中で奏でられた圧倒的なライブから10日の公演を、音楽ライター金子厚武のレポートでお届けする。「『春の嵐』の後半で、塩塚はこんなふうに歌っている。＜まあいっかなんて笑って 片付け