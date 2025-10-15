世界選手権男子スプリント１０連覇を誇る元競輪選手の中野浩一氏の妻で芸能事務所「アルカンシェル」社長の中野尚美氏が１５日までに、「中野の初めての愛弟子」が亡くなったことを伝えた。インスタグラムで「ストーリーではアップさせて頂きましたが中野の初めての愛弟子である『島村栄治さん享年６２歳』の突然の心筋梗塞による訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます」と競輪選手として活動した島村栄治さんが死去したこと