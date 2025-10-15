ポンド売り反応、英財務相が増税と歳出削減を検討との一部報道で＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ポンドが売られている。スカイニュースが「英財務相、増税と歳出削減を検討」と報じたことに反応している。リーブス英財務相は１５日、１１月２６日公表予定の予算案に向けて、増税と歳出削減の双方を検討していると述べた。労働党は２０２４年７月の総選挙前に、付加価値税（ＶＡＴ）、国民保険料、所得税率を引き上