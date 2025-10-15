欧州株仏ＣＡＣが２％超高、ＬＶＭＨの売り上げ好調で高級ブランド株上伸 東京時間16:34現在 英ＦＴＳＥ100 9452.83（+0.06+0.00%） 独ＤＡＸ24259.11（+22.17+0.09%） 仏ＣＡＣ40 8107.64（+188.02+2.37%） スイスＳＭＩ 12486.10（+51.29+0.41%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:34現在 ダウ平均先物DEC 25月限46619.00（+119.00+0.26%） Ｓ＆Ｐ