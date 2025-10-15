アジア・コモディティ騰落率ランキング＝10/15営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.47％ 上海ゴム -0.03％ 大連ポリエチレン -0.4％ 上海異形鉄筋 -0.52％ 上海銅 -0.87％ 上海重油 -1.65％ ＊数値は前日比％