テレビ朝日の入社2年目、三山賀子アナウンサー（23）が15日、自身のインスタグラムを更新。同局バラエティー「くりぃむクイズ ミラクル9」（水曜後8・00）の新進行アシスタントに就任することを報告した。同番組は、田原萌々アナウンサーが進行アシスタントを卒業。三山アナが後を継ぐこととなった。三山アナは「10月から「くりぃむクイズミラクル9」の進行アシスタントを務めさせていただくことになりました！！ずっと大