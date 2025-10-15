◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースは山本由伸投手が9回1失点で、メジャー2年目で初の完投勝利を記録。試合後、ベテランのキケ・ヘルナンデス選手には丁寧なお辞儀と握手、さらに熱い抱擁で勝利を喜びました。山本投手は初回、1番打者に初球を先頭打者ホームランとされますが、その後はブリュワーズ打線を9回111球、3安打、7奪三振、1四