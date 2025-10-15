ＴＨＥＷＨＹＨＯＷＤＯＣＯＭＰＡＮＹ [東証Ｓ] が10月15日大引け後(17:00)に決算を発表。25年8月期の連結経常損益は7億8600万円の赤字(前の期は2億9000万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、従来予想の5100万円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。7期連続赤字となった。なお、26年8月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常損益は2900万円の赤字(前年同期は65