デジタル図書館の仕組み「デジタル図書館」を名乗り、データ化した法律書の内容を有料でオンライン送信するサービスが著作権を侵害しているとして、書籍の著者と出版社が15日、一般社団法人「法律書デジタル図書館」（東京都千代田区）にサービス差し止めなどを求め、東京地裁に提訴した。原告側は「著者と出版社の努力の成果にただ乗りするものだ」と訴えている。デジタル図書館は2月に開設された。ホームページなどによると