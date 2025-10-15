自宅で覚醒剤を製造した疑いで、大学院生の男が逮捕されました。覚醒剤取締法違反の容疑で再逮捕された大学院生の小林歩夢容疑者（24）は、山形・米沢市の自宅で化学薬品を合成させるなどして覚醒剤を製造した疑いが持たれています。小林容疑者は2025年3月に「麻薬取調官に追われていて逃げてきた」などと言って、福島・郡山市内の交番を訪れ、これまでに覚醒剤を使用した疑いでも逮捕されていました。調べに対し「覚醒剤の効果に