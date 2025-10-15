羽田空港で「二地域居住」の体験プログラムをPRする担当者＝15日午後ANAホールディングス（HD）と傘下の地域商社ANAあきんどは15日、都会と地方に拠点を持つ「二地域居住」の体験プログラムを提供すると発表した。鳥取、高知、佐賀の3県9自治体で、2026年2月まで計約120人を募集する。住民との交流促進を通じて地方創生を支援する。東京から3県へと、大阪から高知への移動には、全日本空輸の航空券を片道1万1千円〜1万4千円で