神奈川・川崎市の県道で、車線変更しようとした原付バイクがクレーン車に衝突し、原付バイクを運転していた男性が死亡しました。15日午前6時前、川崎市川崎区の県道6号線で、原付バイクとクレーン車が衝突する事故がありました。この事故で、原付バイクを運転していた会社員のクシ・カナシロ・カルロス・トモユキさん（29）が病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。クレーン車を運転していた男性にけがはありません