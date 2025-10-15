中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」が欲しい人に朗報！2025年10月15日現在、人気アイテム「THE MONSTERS PIN FOR LOVE シリーズぬいぐるみペンダント」（1ピース・1815円）が、公式オンラインストアにて販売中です。来月中には届く！最遅発送は11月30日となっています。8月29日に発売されたシリーズで、このシリーズのラブブには、それぞれお気に入りのアルファベットがあるそうです。