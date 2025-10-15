合図が伝わってなかったのかもだらだらと毎日を過ごす30歳オーバーの私が馬に乗れるようになったら？趣味が欲しくて様々なことに挑戦するも三日坊主になってしまうことが多かったイラストレーターの小村ことみさん。ある日、TVで見た躍動する馬の姿に釘付けに。乗馬に対して費用や体力などの不安もありましたが、「とにかく乗ってみたい！」という一心で、まずは乗馬クラブへ行ってみることに。なにかを続けることが大の苦手だった