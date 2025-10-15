息子が事故に!?【漫画】本編を読む「実は息子さんが勤務中に車で事故を起こしてしまったんです」ある日、みこまる(@micomalu)さんのご主人に警察署から電話がかかってきた。突然のことでパニックになってしまったが、よく話を聞くとなんだかおかしい…詐欺の手口を描いた「息子を騙る輩に喝！」を紹介する。■相手の要望は示談金40万円息子を騙る輩に喝！1息子を騙る輩に喝！2息子を騙る輩に喝！3ご主人の携帯に電話がかかってきた