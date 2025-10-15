瀬戸内地方は湿った空気の影響で雲が広がっていますが、晴れている所もあります。15日夜は次第に雲が増えるでしょう。局地的に雨が降る見込みです。 16日は前線が西日本を南下するため、天気は下り坂になるでしょう。午後は広い範囲で雨が降りやすく、雨の強まるところがありそうです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むことで、局地的に雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山と高松で23度、津山で20度でしょう。