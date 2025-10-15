エスポア [名証Ｎ] が10月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終損益は8600万円の赤字(前年同期は1億2800万円の赤字)に赤字幅が縮小した。3四半期連続で債務超過(1億2700万円)となった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結最終損益は4300万円の赤字(前年同期は8500万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-140.4％→-46.1％に急改善した。 株探ニュー