15日、警察は女性に背後から抱きつくわいせつ行為をしたとして、60歳の男を逮捕しました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、山形市成沢西五丁目の無職の男（60）です。 警察によりますと男は、9月10日の午後0時15分ごろ、男の自宅敷地内で、県内に住む30代の女性に対し背後から抱きついたものです。男は抱きついたあと、身体を触るなどのわいせつ行為をしたということです。 通報を受けた警察が捜査を進め、事情を聞くな