PGYTECHの「OneGo Lite Backpack 16L」マットブラックが、Amazonで5%OFFのセール中となっている。10月15日（水）現在、参考価格が1万4,520円のところ、1万3,800円で購入可能だ。 16Lにしては重量1.16kgと軽量なのが特徴で、カメラ1台と交換レンズ3本などが収納可能。仕切り板を取り外すと0.99kgとなり、普段使い用の軽量バッグとしても運用できる。 前面に大きな開口部を備えたほか、側面から開くサイドアクセスも併