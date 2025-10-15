中国がレアアース（希土類）に関する輸出規制を強化すると発表したことにトランプ米大統領が反発し、米中の対立が深まっている。これに関連し、台湾メディアの工商時報は15日、台湾の経済部長、龔明鑫氏の見解を伝えた。龔氏は、「米中レアアースの戦い」の台湾への影響について、「半導体製造に必要なレアアースは今回の規制対象ではないため、影響は比較的小さいと考えられる。しかし、ドローンや電気自動車の