【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』の発売を記念して、10月17日20時頃よりYouTubeでの第2回生配信が決定した。配信日に写真集を予約すると「限定ポスター」と「ステッカー」が特典として付く。 ■ビキニ×ツインテール×最高の笑顔のショットはコペンハーゲンのサウナで撮影 YouTube配信2回目特典のB3サイズ折り目なしポスターとなるのは、写真