◇第78回秋季北海道高校野球大会2回戦東海大札幌1―6旭川実（延長11回タイブレーク（2025年10月15日大和ハウスプレミストドーム）昨秋の秋季北海道大会王者で、今春の選抜甲子園に出場した東海大札幌が秋季北海道大会2回戦で旭川実に敗れ、2年連続のセンバツ出場が絶望的になった。東海大札幌は5回無死三塁から鮎川颯（1年）の右犠飛で先制したが、6回に同点にされ、1―1で延長に突入した。無死一、二塁から始まるタイブ