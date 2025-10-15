北海道岩見沢市栗沢町茂世丑で10月15日正午ごろ、70代の女性がクマ2頭を目撃しました。女性は飼っているイヌが吠えたため風除室に出たところ、約10メートル先の自宅前の道路にクマ2頭を目撃。クマが近づいてきたため、女性はイヌを連れて自宅の中に入りました。警察によりますと、クマ2頭はいずれも体長1メートルほどだというこです。クマはその後、田んぼがある方へ立ち去り、午後4時半現在、発見には至っていません