女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝（11月23日・宮城県開催）の予選会であるプリンセス駅伝 in 宗像・福津が19日、福岡県宗像市を発着点とする6区間42.195kmのコースに31チームが参加して行われる。上位16チームにクイーンズ駅伝出場権が与えられる。昨年のパリ五輪5000ｍ代表だった樺沢和佳奈（26、三井住友海上）が、長期間のケガから復活してきた。9月の全日本実業団陸上5000ｍで日本人トップの10位（15分32秒90）。この冬は