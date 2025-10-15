シングルス2回戦第3セットの途中で左太ももを痛め、顔をしかめる大坂なおみ＝モリタTCうつぼ女子テニスの木下グループ・ジャパン・オープン第3日は15日、大阪市のモリタテニスセンターうつぼで行われ、シングルス2回戦で第1シードの大坂なおみ（フリー）が前回優勝のスーザン・ラメンス（オランダ）に7―6、3―6、6―2で競り勝ち、準々決勝に進んだ。ダブルスでは準々決勝で二宮真琴（エディオン）ナディア・キチェノク（ウ