NATO国防相理事会に出席したヘグセス米国防長官（手前）＝15日、ブリュッセル（共同）【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）は15日、ブリュッセルの本部で国防相理事会を開いた。9月以降、ロシアの無人機などが相次いで加盟国領空を侵犯したことを受け、NATOは防空態勢を強化しており、さらなる対策について協議する見通し。NATOは6月の首脳会議で、防衛費と軍関連インフラ整備費の合計を、2035年までに各国の国内総生