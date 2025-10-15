15日午後4時52分ごろ、熊本県で最大震度1を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県球磨地方で、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは2.0と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、熊本県の山江村と球磨村です。 【各地の震度詳細】 ■震度1□熊本県山江村球磨村 気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています