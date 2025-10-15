大分県・別府競輪場で今年２回目のＧ?開催となる「令和７年度施設整備等協賛競輪Ｇ?ナイター」が１６日、開幕する。一次予選９Ｒに出走する桜井正孝（３８＝宮城）が弟子・高橋舜のＳ級特別昇級にニッコリだ。高橋は１４日の弥彦ミッドナイトで完全優勝を飾り、９連勝でＳ級への特別昇級が決まった。「うれしいですね。直前の練習も強かったんですよ。前で斉藤楽が頑張ったんですねって、レース見てなくて…。弟子の特進レ