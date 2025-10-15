お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（３１）が、１４日深夜放送の「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）に出演。映画館で映画を見た後に感じている恐怖を明かした。くるまは、映画について、エンドロールは「大人として見なきゃなって思ってますけど」というが、不満もあるそう。「俺は映画を他人と見ない。絶対１人で見たい」というくるまは、映画が終わって明るくなった時、他の観客が「あれ結局何だ