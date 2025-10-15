リーグ優勝決定シリーズ米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で実に20打席ぶりの安打となる右前タイムリーを放ち、5-1の勝利に貢献した。試合後、インスタグラムには“自虐”の1枚を公開。ファンも注目していた。久々の安打が出た大谷。ストーリー機能を使い、まずは先発で完投勝利を収めた山本由伸投