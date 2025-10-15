【モデルプレス＝2025/10/15】俳優の板垣李光人が15日、都内で開催された映画『ミーツ・ザ・ワールド』（10月24日公開）大ヒット祈願イベントに出席。杉咲花の意外な一面を明かした。【写真】杉咲花が可愛さに“ドキッ”とした女優◆板垣李光人、杉咲花の意外な一面明かす本作は歌舞伎町を舞台に、擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」をこよなく愛するも自分のことは好きになれない27歳の主人公・由嘉里（杉咲）と、新たな世界