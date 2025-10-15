【モデルプレス＝2025/10/15】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）の発売を記念し、10月17日20時頃よりYouTubeで第2回生配信をすることが決定。あわせて、特典の「限定ポスター」絵柄も解禁された。【写真】日向坂46河田陽菜、美ボディ輝くビキニ姿◆河田陽菜、水着×ツインテール姿で笑顔YouTube配信2回目特典のB3サイズ折り目なしポスターの絵柄は、写真集未収録カットのほかほかの“おひ