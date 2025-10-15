【モデルプレス＝2025/10/15】タレントのRIKACOが10月14日、自身のInstagramを更新。温泉でのショットを公開した。【写真】RIKACO「美しい」と話題の入浴ショット◆RIKACO「大人女子」温泉ショット公開RIKACOは「＃自分をいたわる時間 ＃大人女子」とハッシュタグを付け、温泉に入浴中の様子を公開。「時には自分の心の声に素直になる 体と心を和らげる大事ね」とつづり、すっぴんの美しい素顔を披露した。◆RIKACOの入浴ショット