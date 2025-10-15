女優の浅野ゆう子が自身のInstagramで母親の93歳の誕生日を祝い、「本日、母が93歳の誕生日を迎えさせていただきました お母さん 93歳 お誕生日おめでとう 93歳も元気で楽しく幸せな年になりますよう…あなたの娘もお母さんと一緒に楽しく過ごせるよう励みます」と母への感謝の気持ちを綴った。投稿には、浅野と母のツーショット写真と共に「93」とデコレーションされたフラワーアレンジメントを持つ母の笑顔の写真が添えられ、過