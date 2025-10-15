子どもの中学受験。努力はしても明暗がわかれ報われないこともありますよね。これは筆者の知人から聞いた、そんな私立の中高一貫校の中学受験にまつわるちょっとモヤっとする話です。 中学受験の厳しさ 最近は中学受験も主流となり、我が家の娘も後々の高校、大学受験のたいへんさを考慮して私立の中高一貫校を受験しました。 小学6年生で受験をすると決めてから、遊びに行くのも我慢して塾にも通い毎日頑張ってきました。