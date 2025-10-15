8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAと7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉がW主演を務める、日本テレビ系ドラマ『セラピーゲーム』（29日スタート、毎週水曜深0：59〜深1：29）のオープニングテーマとエンディングテーマが発表された。【写真】人を惹きつける危うさと奥に潜む一途さを体現するNAOYA（湊役）原作は、シリーズ累計130万部を突破し、BLアワードシリーズ部門4年受賞の日ノ原巡氏によ