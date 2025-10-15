資料 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省中国運輸局は15日、新たに岡山県の郵便局2カ所を含む中国地方5県の合わせて10の郵便局・14台の自動車に対し使用停止処分を通知したと発表しました。処分の効力の発生は22日からとなります。国土交通省中国運輸局によりますと、日本郵便の全国の郵便局111カ所に対し自動車の使用停止処分を通知しました。行政処分の発表は今回で3回