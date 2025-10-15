◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン女子第３日（１５日、大阪・モリタテニスセンターうつぼ）４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位で第１シードの大坂なおみ（フリー）が、終盤に左足太ももを痛めながら、何とか勝利をものにした。同５７位のスーザン・ラメンス（オランダ）に７−６、３−６、６−２のフルセットでベスト８に進出した。しかし、コート上での勝利インタビューも、「とても大変な試合だった。