◆第７８回秋季全道高校野球大会▽２回戦旭川実６―１東海大札幌＝延長１１回タイブレーク＝（１５日・プレド）大会連覇を目指した東海大札幌が旭川実に敗れ、２年連続のセンバツ出場は絶望的となった。５回無死三塁から５番・鮎川颯中堅手（１年）の犠飛で１点を先制したが、６回に適時打を許し同点に追いつかれた。その後、両チーム無得点が続き、延長に突入。タイブレークの１１回に３本の適時打を浴びて５失点すると、