アフリカのカメルーンで大統領選挙が行われ、76歳の野党候補が92歳の現職に対し、開票結果の発表を待たず勝利を宣言し退陣を求めました。カメルーンの大統領選挙は10月12日に投票が行われ、現在開票作業が続いています。ロイター通信によりますと、野党候補のイッサ・チロマ氏（76）は14日、「国民は選択した」と大統領選挙での勝利を宣言し、現職のポール・ビヤ大統領に敗北を認めるよう迫りました。これに対し与党からは「