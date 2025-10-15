サイバー攻撃による金銭被害などの発生を防ごうと、177の金融機関が参加するセキュリティ対策の演習が行われています。「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習」は金融庁が毎年実施していて、10回目となる今年は過去最多の177の金融機関が参加し、28日まで行われます。演習のシナリオは業界ごとに異なり、たとえば暗号資産の業者はサイバー攻撃で暗号資産が流出した想定で、初動対応や攻撃内容の分析などを行います。