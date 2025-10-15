店内で調理するおにぎりなどの消費期限を偽って表示していた問題で、ミニストップが対策を公開しました。ミニストップは、中止していた店内調理品の販売再開に向け、再発防止策を導入します。新たな「ラベル発行機」は、製造時間外で発行されると警告を行うなどの仕組みになっているほか、「厨房（ちゅうぼう）内見守りカメラ」では、正しい運用が行われているか、本部やオーナーが遠隔で確認できるということです。店内で調理する