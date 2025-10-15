11人組ボーイズグループ、JO1公式アカウントが15日、X（旧ツイッター）を更新。活動休止することを発表されたメンバーの大平祥生（25）が、同日以降番組やイベントへの出演をしないこと、大平が出演・撮影されたコンテンツが一部公開される可能性があることを発表した。公式アカウントでは「『お詫び』報道により、多大なご迷惑をおかけしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪し「当人は本日より当面の間、活動を