日向坂46河田陽菜（24）のセカンド写真集「テイクオフ」（11月11日に竹書房から発売）の、封入特典ポスターの水着ショットが15日、公開された。バレルサウナで温まり、汗を輝かせた写真集未収録カット。ハート柄の水着とツインテール姿で、昼下がりのサウナデート気分に浸れる1枚となった。さらに17日午後8時ごろから、YouTubeで、2回目の写真集発売記念生配信の実施も決定。Sony Music Shopでは17日午前0時から午後11時59分までの