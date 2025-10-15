アフガニスタンとパキスタンとの間で軍事衝突が相次いでいます。アフガニスタンは15日、パキスタンからの攻撃で民間人12人以上が死亡したと発表しました。ロイター通信などによりますと、アフガニスタン・タリバン暫定政権の報道官は15日、パキスタン軍による攻撃で民間人12人以上が死亡し、100人以上が負傷したと発表しました。パキスタン側は自国内で攻撃活動を強めている過激派組織をアフガニスタンが保護していると主張してい