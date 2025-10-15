AKB48伊藤百花（21）がファーストフォトブック（タイトル未定、光文社から12月11日発売）を発売することが15日、明らかになった。昨年3月に19期研究生としてお披露目され、シングル2作連続選抜入りの次世代エース“いともも”待望の1冊となる。グラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は鎌倉ひとり旅。読み物編は好きなものとヒストリー、Q＆Aの3部構成となっている。先行カットとして、制服姿のショットと犬カフェで笑顔を見