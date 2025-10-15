14日に行われたブラジル代表との親善試合にて、日本代表は3−2で逆転勝利を収めた。これまで13戦で1度も勝利したことがなかった日本代表。この試合でも前半で2点リードされる展開となり、サッカー王国の強さを改めて感じた瞬間だった。しかし後半になると流れが一変。相手DFのミスから南野拓実が反撃の狼煙を上げる1点を決めると、その後は完全に日本のペースに。結果的に後半3得点で逆転し、ブラジル相手に歴史的勝利を収めた。日